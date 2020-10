‘O Butantan não é do Doria. Ele politiza a vacina’, diz líder de Bolsonaro

Líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros acusa o governador de São Paulo, João Doria, de “politizar” o processo de pesquisa e obtenção da vacina contra o coronavírus.

“O Butantan não é do Doria. Ele tem 120 anos de história”, diz Barros ao Radar.

Para o líder do governo, como o governador paulista “politizou” a vacina, “Bolsonaro também teve que politizar” ao vetar a compra do imunizante. “Se o Doria tivesse deixado o presidente do Butantan falar da vacina, o presidente não teria problema em comprar, mas o Doria fica dando entrevista todo dia, quer carimbar um tucano no vidrinho da vacina. Ele politiza a vacina”, diz Barros.