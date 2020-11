Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Recuperando-se do coronavírus, Ciro Gomes só deve entrar na campanha de Martha Rocha para a prefeitura do Rio no Segundo Turno — que é dado como certo pelo PDT. O cacique vai mergulhar de vez nos programas eleitorais da ex-delegada.