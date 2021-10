O aplicativo de paquera que bombou durante apagão do WhatsApp

Atualizado em 6 out 2021, 21h40 - Publicado em 7 out 2021, 17h30

Com o apagão das redes sociais na última segunda-feira, a alternativa, para muitos, foi recorrer aos conhecidos aplicativos de paquera.

Enquanto WhatsApp, Facebook e Instagram estavam fora do ar, o Inner Circle registrou aumento de seis vezes no número de usuários online, com pico entre 17h e 19h. As mensagens trocadas aumentaram 145% e, os matches, 140%.

A plataforma diz não ter tido nenhuma instabilidade e comemorou o aumento no uso global do app.