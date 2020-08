Novo líder do governo faz as contas para evitar outra derrota de Bolsonaro

Novo líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros (PP-PR) terá novo teste amanhã, na votação do veto de Jair Bolsonaro a reajustes salariais a algumas categorias até final de 2021.

O Senado aprontou hoje com o governo e derrubou esse veto presidencial. Agora, o assunto será apreciado na Câmara. Com 257 votos, a maioria absoluta, a oposição e outros descontentes com o governo, podem consumar a derrota do Palácio do Planalto.

Não poderia deixar de ser: Barros se diz “confiante”. E já está fazendo suas contas.

“Sou da antiga, com voto bancada por bancada. Um por um. Estou fazendo essa checagem”, disse Barros ao Radar na noite desta quarta.