Novo lança Vinicius Poit candidato ao governo em São Paulo

O partido Novo lançou no fim de semana a pré-candidatura do deputado federal Vinicius Poit ao Governo de São Paulo.

A estratégia de Poit para se diferenciar dos demais postulantes ao Palácio dos Bandeirantes, diz o partido, é regionalizar o que o Novo apresenta em plano federal, com a candidatura do cientista político Felipe d’Avila à Presidência da República. “A alternativa por uma terceira via longe dos arroubos populistas demonstrados por políticos de direita e de esquerda nos últimos anos”, diz a sigla.

“Enquanto ficamos na polarização e no extremismo, esquecemos do problema do cidadão. De um lado, o governo federal não faz esforço para ajudar o estado de São Paulo, do outro o governador vai ao Twitter reclamar do governo federal”, diz Poit.