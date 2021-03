Novo grupo bolsonarista que prega o golpe entra na mira do STF

Um tal movimento “Resgata Brasil”, formado por aloprados que pregam um novo golpe militar no Brasil com Jair Bolsonaro no comando, entrou na mira dos investigadores do inquérito dos atos antidemocráticos, que tramita no STF.

A turma participou dos atos bolsonaristas no fim de semana passado. Como atacar instituições e pregar contra o Estado Democrático de Direito já rendeu cadeia ao deputado Daniel Silveira, o novo grupo é visto como candidato a uma nova safra de tornozeleiras.