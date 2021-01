Nova variante do coronavírus mobiliza buscas na rede

A descoberta de uma variante do coronavírus no Reino Unido em dezembro gerou uma série de dúvidas entre os brasileiros. Dados do Google Trends apontam que as buscas por informações a respeito da covid-19 cresceram 40% no mês passado em comparação a novembro.

Nas últimas duas semanas, as perguntas mais frequentes sobre o tema na ferramenta incluem a definição do que é cepa, mutação e variante. Os brasileiros também tiveram dúvidas sobre os sintomas da variação e como ocorreu a mutação.

Na segunda-feira, o Instituto Adolfo Lutz confirmou os dois primeiros casos no Brasil. Até o momento não há indícios de que o vírus esteja mais forte, embora ele tenha se mostrado mais contagioso. Não há clareza se as vacinas atuais teriam efeito sobre a variante, diz a OMS.