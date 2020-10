Noite de autógrafos no Museu do Futebol celebra 80 anos de Pelé

Atualizado em 22 out 2020, 18h28 - Publicado em 22 out 2020, 17h32

João Doria deixou para sexta-feira, dia do aniversário de Pelé, para celebrar os 80 anos do Rei. O governador paulista vai ao lançamento do livro “De Casaca e Chuteira: A era dos grandes dribles na Política, Cultura e História”, de Silvestre Gorgulho.

O local não poderia ser mais emblemático: o Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu, onde uma exposição sobre Pelé marcou a reabertura do espaço, recebendo visitantes desde o dia 15.

