No último mês do decano, STF prioriza casos da relatoria de Marco Aurélio

A proximidade da aposentadoria do decano do STF, ministro Marco Aurélio Mello, levou o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, a abrir espaço na pauta do tribunal para julgar grandes casos que tenham voto pendente do decano.

Como o Radar mostrou na semana passada, Fux marcou para o próximo dia 23 a análise da suspeição de Sergio Moro no caso do tríplex de Lula justamente por causa do fator aposentadoria.

Em abril, depois de a maioria dos ministros ter votado para declarar Moro suspeito, Marco Aurélio pediu vista, travando o jogo. O decano completa 75 anos no dia 12 de julho, quando se aposenta por idade.