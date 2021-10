Não vou responder às ilações do Ciro Gomes, diz Lula

Atualizado em 8 out 2021, 13h49 - Publicado em 8 out 2021, 13h45

O ex-presidente Lula avançou mais um pouco na sua relação nada amistosa com Ciro Gomes nesta sexta-feira, durante uma coletiva de imprensa em Brasília. Ao comentar sobre as vaias a Ciro disparadas por setores da esquerda na última manifestação pelo impeachment de Jair Bolsonaro em São Paulo e sobre a possibilidade de o campo progressista estar unido em 2022, Lula fustigou seu virtual concorrente em 2022 várias vezes, usando um tom que, se não menospreza a inteligência do interlocutor, foi no mínimo irônico. Ao mesmo tempo em que disse que não responderia às “ilações do Ciro”, Lula desferiu vários ataques contra o pedetista.

“Você em algum momento me viu criticar o Ciro Gomes?”, perguntou Lula ao jornalista, minutos depois de, em uma resposta anterior, ter se referido a ele como o “candidato que tem 2% nas pesquisas”. “Não faço [críticas a ele]. Eu acho normal [que ele me critique]. Se ele quiser disputar as eleições para ganhar, ele tem que criticar o Bolsonaro e criticar a mim porque senão ele não vai a lugar nenhum”, disse Lula.

Lula disse que não responderia aos ataques e lembrou do tempo em que o pedetista integrou o seu governo. “Pode ficar certo que eu não vou, durante todo o processo de campanha, responder às ilações que o Ciro faz com relação a mim. O Ciro foi meu parceiro, me ajudou a governar. Se ele está falando o que está falando é porque ele acha que vai dar voto pra ele. Eu não vou responder”, disse.

Lula cutucou ainda mais o pedetista, ao dizer que vaias e críticas são do jogo político e que Ciro não reage bem a nada que não seja aplauso. “Gente, só não foi vaiado neste país quem não subiu em palanque. Nós temos que gostar das vaias da mesma forma que a gente gosta dos aplausos. Você não pode fazer disso uma profissão de fé. Isso é democrático também”, afirmou o petista.

Por fim, quase disse que Ciro mereceu o tratamento da militância progressista no ato. “O Ciro deve saber o que falou para mexer com aquelas pessoas. Ele deve ter falado algo que as pessoas não gostaram”, disse o petista.