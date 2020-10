‘Não fui convidado’, diz Dino sobre visita de Bolsonaro ao Maranhão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 28 out 2020, 14h49 - Publicado em 28 out 2020, 14h26

Jair Bolsonaro está de malas prontas para entrar no estado de Flávio Dino nesta quinta-feira, mas até agora não se programou para cumprimentar o anfitrião. O presidente chega ao Maranhão para uma visita à capital, São Luís, e as únicas três cidades maranhenses onde venceu no segundo turno das eleições de 2018: Imperatriz, Açailândia e São Pedro dos Crentes.

“Não fui convidado. Oficialmente o único papel que chegou foi um ofício do general Heleno pedindo segurança a Bolsonaro. Nada mais”, disse o governador ao Radar, ao ser questionado sobre a possibilidade de um encontro estar na agenda do presidente.

Apesar da falta de convite para Dino — tratado como inimigo pelo Planalto –, a obra que Bolsonaro irá visitar na capital maranhense, um tapa buracos em uma BR, está sendo executada pelo Exército e tem um canteiro de obras que funciona em um terreno… cedido pelo governo do estado. Tudo pela briga política.