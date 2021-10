‘Não faremos aventura na economia’, diz Bolsonaro ao lado de Guedes

Ao lado de Paulo Guedes, Jair Bolsonaro fala neste momento no Ministério da Economia sobre a crise aberta no mercado por causa do lançamento do Auxílio Brasil de 400 reais fora do teto de gastos.

Nada novo sobre a instabilidade criada pela decisão do governo. “Com responsabilidade, a gente estudava há meses, chegamos a esse valor. Não faremos nenhuma aventura, não queremos colocar em risco nada no tocante à economia”, diz Bolsonaro.