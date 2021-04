“Mundo vê sofrimento do Brasil”, diz diretor da OMS a prefeitos

Em mensagem gravada para a posse da nova diretoria da Frente Nacional de Prefeitos, nessa quinta-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou que “o mundo inteiro tem visto o sofrimento do Brasil” e disse saber que o país precisa de mais vacinas. Depois de oferecer suas condolências pelas mortes pelo Covid-19 no Brasil, ele destacou o papel dos prefeitos no combate à pandemia, e fez um pedido:

“Em todo o mundo todo, as cidades têm suportado o maior peso da pandemia. E eu sei que vocês, como prefeitos, têm um papel importante na resposta à pandemia e em prover cuidados. Vocês veem as necessidades e os desafios que o seu povo enfrenta mais de perto que outros. Peço-lhes que continuem com uma abordagem abrangente de medidas de saúde pública, em conjunto com as vacinas”.

Tedros afirmou ainda que a OMS e seus parceiros têm trabalhado para rapidamente aumentar a produção e a distribuição dos imunizantes, citando a Fiocruz e o Instituto Butantan, e concluiu: “juntos, vamos derrotar essa pandemia”.