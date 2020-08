MP não recorre, e decisão sobre foro de Flávio fica nas mãos de Gilmar

O MP do Rio não recorreu da decisão do Tribunal de Justiça que confirmou a perda de prazo para apresentar recurso à decisão da 3ª Câmara Criminal do próprio TJ-RJ, que em junho concedeu foro privilegiado para o senador Flávio Bolsonaro no caso da “rachadinha”.

O prazo para recorrer terminava nesta segunda-feira. Com isso, o MP não poderá questionar ao STJ e ao STF a decisão que transferiu o processo sobre o esquema da 27ª Vara Criminal da capital para o Órgão Especial do TJ-RJ, colegiado composto por 25 desembargadores.

Agora, o único recurso do MP contra a concessão de foro privilegiado ao senador é uma reclamação apresentada ao STF também em junho. O pedido, que será analisado pelo ministro Gilmar Mendes, ainda não foi julgado.