MP investiga uso irregular de helicóptero por cacique tucano em SC

O Ministério Público de Santa Catarina abriu investigação contra o ex-presidente da Assembleia Legislativa Gelson Merísio, pré-candidato ao governo catarinense pelo PSDB em 2022.

O tucano teria usado de forma irregular um helicóptero alugado com recursos do governo catarinense, em 2015. O MPSC quer apurar a legalidade do convênio firmado entre a assembleia e o governo do estado para o compartilhamento do helicóptero.

Os investigadores também vão focar num episódio em que o tucano usou a aeronave para se deslocar da região central de Florianópolis até um resort de luxo no Norte da Ilha, por suspeita de uso pessoal da estrutura pública.