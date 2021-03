MP cobra uso de formulário de registro de violência contra à mulher

O Conselho Nacional do Ministério Público vai recomendar a todos os promotores e procuradores do Brasil para que acompanhem, estimulem e fiscalizem a implementação do FRIDA, o Formulário Nacional de Risco e Proteção à Vida, nos municípios brasileiros.

O Poder Judiciário e o Ministério Público oficializaram a integração do formulário utilizado para identificar os riscos de violência enfrentados pela mulher que procura ajuda no Sistema de Justiça. A cerimônia de assinatura da resolução que regula o formulário ocorreu na terça-feira, 3 de março, no plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O formulário é um mecanismo para se contrapor à escalada da violência contra a mulher no país. O instrumento auxiliará na prevenção, repressão e atendimento às vítimas. Ele é útil também para conscientizar a vítima do grau de risco a que se encontra exposta; subsidiar a elaboração de plano de segurança e de apoio à vítima; e contribuir para a atuação do sistema de justiça criminal na imposição de medidas protetivas e/ou cautelares contra o agressor.