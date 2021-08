Após queda em 2020, movimento em estradas ultrapassa nível pré-pandemia

Após retração em 2020, a movimentação nas rodovias brasileiras já tem ensaiado uma volta aos patamares pré-pandemia, mostram dados do Sem Parar.

Em julho, o tráfego nas estradas teve alta de 1,5% em relação ao mesmo período de 2019. Em 2020, a queda em relação ao ano anterior havia sido de 18%.

Os resultados positivos são motivados pelo fim gradativo do isolamento social e pelo aumento de viagens de carro durante o mês de férias.

Na comparação entre julho de 2019 e julho de 2021, estados como Minas Gerais e Paraná tiveram crescimento expressivo na movimentação: 30,5% e 58,8%, respectivamente.

No caso de São Paulo, que teve redução de 22,7% em julho de 2020 na comparação com 2019, ainda não houve recuperação aos níveis pré-pandemia, com alta de apenas 19,7% em 2021. O Sem Parar, no entanto, diz que o estado já mostra sinais claros de estar próximo de voltar à normalidade.