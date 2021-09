Mourão vai levar embaixadores para nova viagem à Amazônia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na condição de chefe do Conselho Nacional da Amazônia Legal, o vice-presidente Hamilton Mourão viaja nesta quarta-feira para acompanhar embaixadores de pelo menos nove países e da União Europeia em uma visita ao Pará. O objetivo é convencer os chefes de missões diplomáticas que o governo Bolsonaro tem atuado para preservar a floresta e desenvolver a região amazônica.

As agendas vão acontecer até a sexta-feira nas cidades de Parauapebas (Carajás), Altamira, Medicilândia e Belém, e incluem desde uma visita a operações de mineração da Vale a uma ida à Usina de Belo Monte.

Até o momento, confirmaram presença na viagem os embaixadores de Angola, Espanha, França, Índia, Japão, Paraguai, Reino Unido, Suíça, Uruguai e União Europeia, além da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica.

Também vão participar do tour a senadora Kátia Abreu e o senador Nelsinho Trad, além de representantes do GSI, e dos ministérios do Meio Ambiente, Minas e Energia, Relações Exteriores e Ciência e Tecnologia.

Esta será a segunda visita nesses moldes chefiada por Mourão. No ano passado, o vice-presidente foi ao Amazonas com embaixadores.