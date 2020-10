Moro segue como principal ameaça à reeleição de Bolsonaro, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 15 out 2020, 11h01 - Publicado em 15 out 2020, 10h55

A edição de outubro da pesquisa XP Ipespe mostra que Jair Bolsonaro (sem partido) manteve a tendência de crescimento na simulação do primeiro turno das eleições de 2022. Se a disputa fosse hoje, o presidente teria 31% das intenções de voto (eram 30% em setembro), contra 14% do petista Fernando Haddad (eram 15% no mês passado).

O levantamento mostra ainda uma estabilidade nas intenções de voto de Sergio Moro (sem partido), que passou de 10% em setembro para 11% neste mês, o que pode indicar o fim da tendência de queda observada desde maio deste ano. Ciro Gomes (PDT) registrou 10%, em empate técnico com Haddad e Moro.

A pesquisa mostra também manutenção do cenário de empate técnico em eventual segundo turno entre Bolsonaro e Moro, com o ex-juiz agora numericamente à frente do presidente. Também nesta simulação Moro interrompeu a trajetória de queda registrada desde maio.

Nos demais cenários, Moro e Bolsonaro venceriam o candidato petista. O presidente derrotaria ainda Ciro Gomes e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.