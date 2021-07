Moro lidera terceira via contra polarização de Lula e Bolsonaro, diz Ipsos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pesquisa Ipsos encomendada pelo DEM para avaliar as expectativas dos brasileiros em relação à eleição presidencial de 2022 mostra que o ex-juiz Sérgio Moro lidera a chamada ‘terceira via’, com 5% das intenções de voto.

A coleta foi feita com 1.500 brasileiros em todas as regiões do país, entre maio e junho deste ano.

Além de apontar a consolidação da polarização entre Lula e Bolsonaro (com 48% e 22% respectivamente), o levantamento indica que, qualquer que seja, um nome ‘de centro’, alternativo ao ‘bolsopetismo,’ ainda terá uma longa caminhada a ser percorrida.

Isso porque, somados a Moro, não passam de 15% das intenções de voto. São eles: Ciro Gomes (4%), João Doria (2%), Guilherme Boulos (1%), Luiz Henrique Mandetta (1%), Luiza Trajano (1%) e João Amoedo (1%).

A pesquisa também mostra que o nome de Moro seria o que teria maior desempenho num eventual segundo turno com Lula: 20% contra 57% do petista. O cenário não considerou Bolsonaro.