Após derrota no PSDB, Eduardo Leite vai receber Moro e Renata Abreu no RS

Aproveitando que estarão em Porto Alegre no próximo sábado para a convenção do diretório gaúcho do Podemos, Sergio Moro e Renata Abreu pediram uma reunião com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que perdeu as prévias do PSDB para João Doria no fim de semana.

E o tucano aceitou. “Devo tomar um café com eles, sim, na passada deles por aqui pra filiações do Podemos”, comentou o governador gaúcho ao Radar.

Em abril, o Radar revelou que Leite foi convidado a filiar ao Podemos caso ficasse sem espaço entre os tucanos — o que parece ser o caso, diante da cisão na legenda com a vitória do governador de São Paulo.

Recentemente, durante um debate das prévias do PSDB no último dia 19, o gaúcho admitiu a possibilidade de “construir convergência” com Moro nas eleições do ano que vem, para impedir um segundo turno entre Lula e Bolsonaro.