Moro abandonou o sonho presidencial? O que dizem aliados

Desde que saiu do governo, Sergio Moro emite sinais trocados sobre seus planos para o futuro. Para alguns amigos, ele tem a chama dos presidenciáveis e poderia disputar o Planalto em 2022 com vigor. Nas conversas com aliados, ele sempre se interessou por resultados de pesquisas sobre seu potencial eleitoral, o que passou a ser lido como a forma do ex-ministro de sinalizar que estava no jogo da sucessão de Jair Bolsonaro.

O próprio Moro, porém, nunca escondeu desses amigos e aliados que sua primeira preocupação ao sair do governo e declarar guerra a Bolsonaro era com a situação financeira da família. Daí a desilusão de alguns colegas mais apaixonados.

Ao aceitar o cargo na consultoria Alvarez & Marsal, Moro frustrou os que desejavam vê-lo no papel de salvador da pátria que abre mão de questões pessoais para lutar por uma causa maior, o futuro do país.

Alguns aliados do ex-ministro ficaram decepcionados com o caminho escolhido por ele na área financeira. Atuar como consultor numa empresa que serve a empreiteiras da Lava-Jato seria um destino que nem os famosos consultores José Dirceu e Antonio Palocci poderiam prever.

“Moro vai atuar como consultor para evitar que empresas se metam em corrupção. A causa é nobre. Mas o que fará quando flagrar alguém cometendo um crime. O consultor vai denunciar o cliente?”, questiona um aliado do ministro que julga ter o ex-ministro dado um tiro no pé ao aceitar o emprego.

Os aliados do ex-ministro não descartam que Moro possa vir a embarcar numa aventura eleitoral no segundo semestre de 2021, quando as conversas esquentarem. Sabem, no entanto, que seu novo emprego mostra exatamente o contrário.

Para aliados, Moro não deve ter assinado um contrato tão curto nem terá liberdade, na nova carreira, de continuar exercendo papel no debate político nacional. Afinal, um bom consultor atua distante dos holofotes.