‘Ministros tomam decisões conforme a Constituição’, diz STF

Depois de Jair Bolsonaro partir para o ataque contra o Supremo Tribunal Federal — que acusou de “interferência” — a Corte se defendeu e afirmou que suas decisões são tomadas conforme a Constituição.

A nova celeuma entre Bolsonaro e o Supremo, como se sabe, foi aberta depois de o ministro Luís Roberto Barroso dar uma decisão determinando a abertura de uma CPI apara apurar as ações do governo contra a pandemia.

“O Supremo Tribunal Federal reitera que os ministros que compõem a Corte tomam decisões conforme a Constituição e as leis e que, dentro do estado democrático de direito, questionamentos a elas devem ser feitos nas vias recursais próprias, contribuindo para que o espírito republicano prevaleça em nosso país”, diz nota institucional do Supremo.