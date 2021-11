Ministro do Meio Ambiente leva ‘case’ das latas de alumínio à COP26

O Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, participou de uma apresentação no pavilhão da CNI dedicado à COP26, em Brasília, na qual foram comparados os índices de reciclagem das latinhas de alumínio do Brasil com o das americanas e europeias.

O ministro ouviu da Abralatas, a associação que representa os produtores das latas no país, que mais de 97% da latinha brasileira que chega ao consumidor é reciclada, contra um percentual de 59% nos Estados Unidos e de 67% na Europa. A apresentação foi transmitida para o pavilhão brasileiro na COP26, em Glasgow, na Escócia.

“É um case real do nosso país levado para a COP do clima, um case que do futuro com o Brasil real, o Brasil que, somente no ano passado, fez a reciclagem de 97% das latas”, disse Leite.

ATUALIZAÇÃO – 05/11/2021 – 15h15

A primeira versão desta nota informou incorretamente que a apresentação teria ocorrido na COP26 em Glasgow, na Escócia. Na verdade, a apresentação ocorreu no pavilhão dedicado à convenção do clima montado pela CNI em Brasília. O texto foi corrigido.