Ministro da Justiça sofre para abrir diálogo com ministros do STF

Depois do papo com Alexandre de Moraes, o chefe da Justiça, Anderson Torres, tentou repetir a dose com Gilmar Mendes. Do decano, segundo testemunhas, ouviu poucas e boas.

Torres, diz um colega dele no governo, perdeu oportunidade de ser interlocutor do governo com o STF quando meteu-se na live de Bolsonaro.