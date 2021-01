Saúde pede ao Butantan entrega imediata de doses da CoronaVac

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em ofício ao diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, o diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, cobra que a instituição paulista entregue de forma imediata 6 milhões de doses da CoronaVac em poder do órgão.

“Solicitamos os bons préstimos para disponibilizar a entrega imediata das 6 milhões de doses importadas e que foram objeto do pedido de autorização de uso emergencial perante a Anvisa”, diz o texto.

As doses aguardam decisão da Anvisa, no domingo, sobre a aprovação do uso emergencial.