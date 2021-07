Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Arthur Lira, segundo aliados, está cada vez mais impaciente com as trapalhadas de Lorenzoni em diferentes setores do governo. Refere-se ao ministro por um apelido: “O grão-vizir”.