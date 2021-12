Metade das arquibancadas para o Carnaval do Rio já foi vendida

Apesar de ainda haver dúvidas quanto a realização do Carnaval do Rio no ano que vem em meio ao surgimento de uma nova variante do coronavírus, a procura por ingressos para os desfiles do Sambódromo tem sido recorde, informou a Liesa, a liga das escolas de samba.

O hiato de um ano sem a festa popular combinado com o avanço da vacinação e a redução das medidas restritivas contra a Covid-19 turbinaram as vendas de ingressos. As frisas e os espaços para aluguel de camarotes esgotaram no dia em que foram postos à venda.

Em meados de outubro foram abertos para venda os ingressos das arquibancadas. Só no primeiro dia, foram vendidos 6.000 ingressos, volume seis vezes maior do que o que a liga historicamente costuma vender numa estreia.

De acordo com a liga, metade dos ingressos para a arquibancada ainda está disponível.