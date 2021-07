Médico que operou Bolsonaro é chamado a Brasília

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O cirurgião gástrico Antonio Macedo, que operou Jair Bolsonaro após a facada de 2018, foi chamado a Brasília para examinar o presidente, internado durante a madrugada desta quarta-feira após sentir dores abdominais.

Por volta do meio-dia, o médico disse ao Radar que estava embarcando em São Paulo rumo à capital federal e ainda não tinha informações sobre a situação médica de Bolsonaro.

O Palácio do Planalto divulgou uma nota no início da manhã informando que Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, por orientação de sua equipe médica, “para a realização de exames para investigar a causa dos soluços”.

“Por orientação médica, o presidente ficará sob observação, no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital. Ele está animado e passa bem”, diz o comunicado.