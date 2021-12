Marina aperta as feridas de Ciro Gomes e Sergio Moro

Na entrevista que deu a Sergio Roxo, no Globo, a ex-presidenciável Marina Silva coloca o dedo em duas grandes feridas de Ciro Gomes e Sergio Moro.

No caso do pedetista, ela bate na parceria com o ex-marqueteiro petista João Santana, que desconstruiu com mentiras a candidatura dela em 2014:

“O Ciro tem feito um esforço de debater propostas, não só fazendo disputa política em si. Agora, a violência política, que é uma das estratégias mestras do João Santana, não é base de construção de absolutamente nada. Dificilmente, alguém conseguirá ser mais violento do que o Bolsonaro, talvez eles consigam empatar. A forma como a gente ganha determina a forma como governa”.

Sobre Sergio Moro, Marina lembra os desvios cometidos na condução da Lava-Jato: “Não vejo o Sergio Moro como alguém que possa romper com esse pacto político do que há de mais atrasado no país. Ele deu uma contribuição como juiz em relação a investigar e punir poderosos. Infelizmente, deu com uma mão e tirou com a outra quando não obedeceu à risca o devido processo legal. Ele sai da condição de juiz e vai para o governo Bolsonaro. Qualquer pessoa com discernimento político sabia que o Bolsonaro não tem compromisso com a democracia, com o combate à corrupção e com qualquer avanço”.