Manifestantes fazem protesto em sede da Prevent Senior em SP

Cerca de 40 manifestantes realizaram um protesto contra a Prevent Senior na manhã desta quinta, na sede da operadora de saúde, em São Paulo.

Os participantes do ato, organizado pelo Levante Popular da Juventude, jogaram tinta vermelha na fachada do prédio e escreveram “assassinos” na calçada.

Alvo da CPI da Pandemia e do Ministério Público de São Paulo, a Prevent Senior é investigada por ter aplicado tratamentos e medicamentos sem comprovação científica em pacientes com Covid-19, como hidroxicloroquina, ivermectina e tratamento com ozônio — que é proibido pelo Conselho Federal de Medicina.

Há, ainda, denúncias de que a empresa manipulava o prontuário médico e o atestado de óbito dos pacientes, não constando como causa da morte as consequências de Covid-19.

“Manchamos a Prevent Senior com tinta vermelha para denunciar aqueles que lucraram com a morte de milhares de pessoas. A empresa fez tudo isso com apoio do governo federal, pois tinha relação direta com o gabinete paralelo, que organizou esquemas de corrupção na compra de vacinas da Covaxin e que estimula instituições que fomentam o uso do Kit Covid”, diz Julia Aguiar, da coordenação do movimento.