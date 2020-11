Malafaia para Bolsonaro: ‘eu te avisei sobre Russomanno’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Silas Malafaia cobrou a fatura no encontro com Jair Bolsonaro em Brasília, na semana passada. Durante a conversa, o pastor lembrou ao amigo que foi contra o apoio do presidente às candidaturas de Celso Russomanno e Marcelo Crivella.

‘Eu te avisei, não avisei?’, provocou.

Malafaia apostava que ambos sairiam derrotados da eleição municipal. Russomanno ficou pelo primeiro turno em São Paulo e, no Rio, Crivella espera por um milagre na disputa contra Eduardo Paes no segundo turno.

Assim como Malafaia, tanto Crivella quanto Russomanno são evangélicos, mas cada um dos três de uma igreja diferente.