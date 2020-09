Mais uma etapa da Lava-Jato nas ruas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta a 75ª fase da Operação Lava-Jato. Cerca de 50 policiais federais estão cumprindo 23 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Sergipe.

As investigações conduzidas pela Lava-Jato de Curitiba são decorrentes do acordo de colaboração premiada de lobistas que atuavam junto a funcionários da Petrobras e agentes políticos com influência na estatal.