‘Mais uma batalha vencida’, diz Bruno Covas ao deixar UTI

O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), agradeceu há pouco, nas redes, as mensagens de apoio recebidas após melhora no seu estado de saúde.

Ele foi extubado na noite de segunda e teve alta da UTI do Sírio-Libanês nesta terça, após a contenção de um sangramento entre o estômago e o esôfago. Depois da liberação, espera agora por um leito na terapia semi-intensiva.

“Mais uma batalha vencida. Tenho fé que vou vencer cada obstáculo. Agradeço a todas as orações, as mensagens de carinho, a força que vocês têm me dado”, escreveu em foto publicada ao lado do filho, Tomás Covas.

O prefeito agradeceu também ao vice Ricardo Nunes, que assumiu oficialmente o posto à frente do Executivo municipal nesta terça. Em coletiva no Sírio, o infectologista David Uip, um dos responsáveis pelo tratamento de Covas, afirmou que o prefeito apresentou melhora, mas que ainda não há “qualquer previsão de alta”.