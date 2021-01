Maia pede a Alcolumbre para que chame reunião de emergência sobre o AM

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prepara um ofício para formalizar nesta sexta o pedido para que Davi Alcolumbre convoque imediatamente os parlamentares da Comissão Representativa do Congresso Nacional.

O grupo formado por deputados e senadores atua em situações emergenciais durante o recesso. A atual comissão tem mandato até 31 de janeiro. Cabe a Davi Alcolumbre, o presidente do Parlamento a missão de acionar o colegiado.

Para Rodrigo Maia, a convocação da comissão é necessária para que o Congresso possa participar das discussões de um plano de emergência para Manaus e para o esquema de vacinação.

“Vou encaminhar agora à tarde ao presidente do Congresso um pedido de convocação da Comissão Representativa para que possamos discutir a tragédia que está acontecendo em Manaus e também todo processo que envolve a vacinação no país. É mais do que urgente que o Parlamento esteja de portas abertas, trabalhando para encontrar soluções para essa situação tão drástica e urgente. Não podemos nos omitir“, diz Maia.