Maia anuncia apoio a Doria em 2022 e alfineta partidos de centro

O deputado federal Rodrigo Maia (sem partido) anunciou nesta sexta seu apoio ao nome do governador João Doria (PSDB) à presidência nas eleições do ano que vem.

Maia, que assumiu como secretário de Projetos e Ações Estratégicas do governo paulista, defendeu que o tucano é o único capaz de liderar uma terceira via contra Lula e Bolsonaro.

“Nós temos outro projeto, que também respeito e admiro, no campo da centro-esquerda, que é o do governador Ciro Gomes. Mas no nosso campo, temos um nome que tem todas as condições pra liderar esse processo, que é o nome do João Doria”, afirmou durante coletiva.

Desafeto de ACM Neto desde que não teve o apoio do cacique do DEM na eleição para a presidência da Câmara, Maia alfinetou, ainda, partidos de centro que se dizem a favor de uma terceira via, mas que compõem a base aliada do governo Bolsonaro.

“A minha vinda também é uma sinalização para aqueles que se dizem de centro, partidos que dizem que terão candidatos para enfrentar o autoritarismo bolsonarista, mas que estão compondo a base do governo”, declarou Maia.

Nomes como o do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e o do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ambos do DEM, são citados nas recentes pesquisas eleitorais.