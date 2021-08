Lula chega a Pernambuco, de jatinho, para iniciar tour pelo Nordeste

O ex-presidente Lula desembarcou no início da tarde deste domingo no Recife, em um jatinho, para dar início a um tour por seis Estados do Nordeste. O petista já começou seus compromissos políticos em um dos hangares do aeroporto, quando se reuniu com políticos pernambucanos como o senador Humberto Costa e a deputada federal Marília Arraes.

“Cheguei, Pernambuco! De volta pra casa”, anunciou Lula nas suas redes sociais.

Já nesta tarde, o provável candidato do PT à Presidência nas eleições do ano que vem se reuniu com integrantes do partido no Estado. À noite, ele deve jantar com o governador Paulo Câmara, do PSB.

Uma das missões de Lula nesta viagem é estreitar os laços com a legenda de olho em 2022, um ano após as eleições municipais em que Marília Arraes e o atual prefeito, João Campos, protagonizaram fortes ataques.

Lula fica em Pernambuco até esta segunda-feira. No dia seguinte, ele seguirá para o Piauí. Na quarta, para o Maranhão. Na sexta, para o Ceará. O tour será encerrado com passagens pelo Rio Grande do Norte, no dia 24, e pela Bahia, 25 e 26.