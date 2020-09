Luiz Fux, presidente do STF, está com coronavírus

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A assessoria de comunicação da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) informou nesta segunda-feira que o ministro Luiz Fux testou positivo para Covid-19. Segundo a nota divulgada pela Corte, Fux buscou serviço médico no Rio de Janeiro ao apresentar aumento de temperatura corporal.

A suspeita é de que o novo presidente do STF — que assumiu o comando do tribunal na última quinta-feira — que possa ter contraído o novo coronavírus em almoço de confraternização familiar no último sábado.

Ainda de acordo com a assessoria, o ministro passa bem e seguirá os protocolos de saúde e ficará em isolamento pelos próximos 10 dias. Por enquanto, a informação é de que ele irá conduzir a sessão de julgamentos do plenário do Supremo nesta quarta.