Livre para 2022, Lula já tem até vice de chapa na mira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A decisão do STF de livrar Lula das condenações da Lava-Jato, nesta quinta, deve dar novo fôlego aos movimentos do petista no campo eleitoral.

O petista sonha em atrair o PSB para sua chapa presidencial em 2022 e já deu os primeiros passos nesse caminho.

Lula terá em breve uma conversa franca com Paulo Câmara. O governador de Pernambuco, do PSB, é uma opção para ser vice na disputa ao Planalto.