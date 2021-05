Lira comemora aprovação da reforma administrativa na CCJ de Bia Kicis

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pouco depois da aprovação da admissibilidade de PEC da reforma administrativa na CCJ da Câmara, comandada pela bolsonarista Bia Kicis, o presidente da Casa, Arthur Lira, foi ao Twitter comemorar “mais um marco na agenda de reformas do país”.

O texto do relator, Darci de Matos (PSD-SC), foi aprovado na CCJ por 39 votos a 26, com alterações no texto enviado pelo govenro. Agora, a proposta segue para uma comissão especial, onde o mérito será discutido.

“Creio que o texto final estará maduro para ir ao Plenário, após as discussões na comissão. Importantíssimo: a reforma administrativa será feita de forma responsável e cuidadosa”, escreveu Lira.

O presidente da Câmara garantiu que as cláusulas pétreas serão respeitadas e que “todos os direitos e garantias dos atuais servidores e eventuais mudanças serão válidas apenas e tão somente para os servidores admitidos após a reforma”.

“Nenhuma violação será perpetrada contra qualquer categoria e esse não é e nunca foi o objetivo da reforma. O que se busca é modernizar as relações trabalhistas do Estado brasileiro num mundo em permanente evolução”, concluiu.