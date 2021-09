Lira cobra de Bolsonaro ‘trabalho em sintonia’ contra problemas do país

Depois de classificar a carta de Jair Bolsonaro como um “recomeço” nas relações do presidente da República com os demais poderes, o chefe da Câmara, Arthur Lira, voltou a tocar no assunto há pouco, ao cobrar “trabalho em sintonia” entre os poderes para resolver os problemas do país.

“Toda instituição republicana ou poder só existem para servir ao país. Temos a obrigação neste momento de trabalhar em sintonia para acabar com a pandemia, diminuir o desemprego, solucionar os precatórios, que podem afetar os investimentos públicos”, diz Lira.

“Não é o momento para desarranjos institucionais. Que a carta do presidente seja uma oportunidade de recomeço de conversas para estabilização da política na vida do povo brasileiro”, segue o deputado.

Aliado de Bolsonaro, Lira não cita o nome do presidente e parece compartilhar a falta de sintonia com outros chefes de poder, mas o recado é direto ao presidente.

Como Bolsonaro é o único a atuar contra a tal “sintonia” nos últimos tempos, o recado de Lira tem destinatário certo. VEJA mostra nesta semana, em reportagem de capa de Daniel Pereira, que o país vai afundando aos poucos enquanto Bolsonaro trava guerras imaginárias.