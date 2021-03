Líder do governo, Eduardo Gomes é cotado para a articulação política

Líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes é um dos nomes cotados para assumir a articulação política do governo no lugar de Luiz Eduardo Ramos que, como o Radar mostrou há pouco, deve ir para a Casa Civil.

O atual chefe da pasta, Walter Braga Netto, pode ser transferido para a Defesa no lugar do ministro Fernando Azevedo, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro.