Braga Netto deve ir para a Defesa e Ramos pode assumir Casa Civil

Interlocutores do Palácio do Planalto dizem que a demissão de Fernando Azevedo do Ministério da Defesa, a pedido de Jair Bolsonaro, como mostra o Radar, faz parte de um movimento mais amplo de cadeiras no ministério.

O atual ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, pode ser transferido para a Defesa enquanto o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, assumirá a Casa Civil. A conferir.