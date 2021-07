Lava-Jato no Rio vive período de letargia, dizem investigadores

Investigadores que já tocaram casos importantes na Lava-Jato do Rio dizem que é desolador o estado de algumas frentes de apuração no estado. Com a ameaça sobre mensagens da Vaza-Jato ainda no ar, muitos trabalhos praticamente pararam.

A única coisa que ainda anda movimentada é a atuação de bancas de advocacia para obter as conversas que comprometeriam os procuradores do MPF fluminense. Essa frente, inclusive, promete novidades em breve.