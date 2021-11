Justiça tenta notificar Collor em ação que pede exame de DNA

Sob risco de ser condenado por corrupção no STF, Fernando Collor dribla a Justiça em outro caso delicado. Desde 2017, uma possível irmã dele tenta na Justiça obrigar o senador a fazer teste de DNA para obter os direitos à herança do ex-senador Arnon de Mello. Collor foge das notificações.

Maria Alice, 55 anos, diz que a mãe, assessora de Arnon, engravidou no gabinete e foi demitida pelo pai de Collor. Ela lista os famosos carrões do senador — aqueles apreendidos pela Lava-Jato e que agora podem resultar em condenação no STF — como sinais da “extrema riqueza” do irmão. Já ela vive com 2.000 reais mês.