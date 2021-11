Justiça condena Cabral e Nuzman por corrupção na Rio-2016

O juiz federal Marcelo Bretas, da 7a Vara Criminal do Rio de Janeiro, determinou nesta quinta-feira a condenação do ex-governador do estado Sérgio Cabral e do ex-presidente do Comitê Olímpico Carlos Arthur Nuzman por corrupção nos Jogos Olímpicos de 2016.

O ex-diretor de operações da Comitê Rio-2016, Leonardo Gryner, também foi condenado.

Cabral, que recentemente completou cinco anos na prisão, foi imputado com mais 10 anos e oito meses de reclusão. Já Nuzman, teve pena de 30 anos e onze meses e, Gryner, de 13 anos e dez meses.

Os três envolvidos haviam sido denunciados pelo Ministério Público Federal após a Operação Unfair Play, desdobramento da Lava Jato, em 2017 — à época, o ex-presidente do COB e o ex-diretor de operações da Rio-2016 chegaram a ser presos, mas foram soltos.

As investigações apontaram Nuzman como suspeito de ter intermediado o pagamento de propina para que o Rio de Janeiro fosse escolhido como cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016.

Na sentença proferida nesta quinta, ele foi condenado por corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Gryner foi enquadrado nos dois primeiros crimes.

Já o ex-governador Sérgio Cabral recebeu a condenação por corrupção passiva, responsável pelo esquema de pagamento de propinas.