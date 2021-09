Iza terá série para celebrar ‘potência cultural das periferias’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Contratada pela Devassa, a cantora Iza vai estrelar uma nova série audiovisual. Criatividade Tropical: Abre as Portas para o Gueto documentará o processo de criação de uma nova música escrita e gravada pela cantora, com outros nove talentos do gueto, para “celebrar a potência cultural das periferias brasileiras”. Estreia em outubro.