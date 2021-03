ITA dá título de doutor honoris causa a Ozires Silva, fundador da Embraer

A congregação do ITA aprovou a concessão do título de doutor honoris causa ao engenheiro Ozires Silva. Ele foi o fundador e primeiro presidente da Embraer, sediada em São José dos Campos (SP).

Em 70 anos do ITA, só três pessoas foram agraciadas com a honraria: Santos Dumont, Marechal Casimiro Montenegro Filho – criador do ITA – e agora, Ozires Silva. O coronel da FAB celebrou 90 anos no dia 8 de fevereiro.