Influenciadores assumem perfil da Vivo no mês da Consciência Negra

A Vivo promove no mês de novembro — quando é celebrado o Dia da Consciência Negra – ações e debates para discutir a representatividade negra e da cultura afro no país. A empresa lançará nesta sexta-feira o projeto “Fábulas da Conexão”, com quatro curtas-metragens que irão mostrar histórias que unem a tecnologia com elementos inspirados no realismo fantástico e narrativas brasileiras.

Todos os episódios foram produzidos com a curadoria de Andreza Delgado, uma das criadoras da PerifaCon, e trazem jovens roteiristas, ilustradores e animadores, de diferentes lugares do Brasil, para dar vida aos textos.

Quatro influenciadores negros também foram convidados para fazer “takeovers” no perfil da marca no Twitter durante o mês de novembro. Para participar da ação, a telefônica convidou Gabi Oliveira (@gabidepretas), Ale Santos (savagefiction), Laressa Teixeira (@laressa) e Jeferson Delgado (@jefdelgado).

A cada semana, no mesmo dia do lançamento de um novo episódio do “Fábulas da Conexão”, um dos influencers convidados assume o espaço para falar sobre as referências visuais e históricas em cada conteúdo, além de interagir com pessoas que se engajarem com a ação.