Indústria pede urgência em projeto que prorroga incentivo a exportadoras

Representantes do setor industrial e da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio Internacional e do Investimento enviaram uma carta aos parlamentares pedindo urgência na aprovação de um projeto de lei que prorroga, por um ano, os prazo de isenção e suspensão de pagamentos com vencimento em 2021, referentes ao regime aduaneiro Drawback.

O programa garante a desoneração de insumos utilizados na produção de bens exportados e serve como um importante fator de competitividade do setor industrial brasileiro.